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15:35, 7 января 2025Бывший СССР

Друг убитого в Грузии россиянина рассказал о погибшем

Друг убитого в Грузии россиянина назвал его своей поддержкой и опорой
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reinhard Kaufhold / Globallookpress.com

Друг россиянина Виктора Соловьева, убитого в Грузии, рассказал о погибшем. Его слова приводит aif.ru.

«Я высоко ценил его готовность прийти на помощь в любой ситуации. Боль от потери переполняет мое сердце, и эта рана не скоро затянется», — признался Евгений.

Он назвал погибшего своей поддержкой и опорой.

5 января вооруженные люди напали на женатую пару, ехавшую по дороге, связывающую горнолыжный курорт Местия с городом Зугдиди. Бандиты похитили у россиян мобильные телефоны. Мужчину увезли в неизвестном направлении, а женщину отпустили. Вскоре тело тульского бизнесмена было обнаружено в реке Накра.

Правоохранители задержали двоих предполагаемых преступников — 38-летнего и 32-летнего местных жителей. Им предъявлены обвинения в убийстве, покушении на убийство, групповом грабеже и незаконном хранение оружия. Все — с отягчающими обстоятельствами.

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