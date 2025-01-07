Двукратная чемпионка мира в прыжках с трамплина получила за победу шампунь и полотенца

Немецкая прыгунья с трамплина Фрайтаг получила за победу шампунь и полотенца

Немецкая прыгунья с трамплина Селина Фрайтаг пожаловалась на призовые в квалификации на этапе «Тура двух ночей». Об этом сообщает BR24.

Двукратная чемпионка мира Фрайтаг, показавшая лучший результат, получила за победу набор из шампуня, геля для душа и четырех полотенец. При этом победитель мужских соревнований «Турне четырех трамплинов» получил 3000 франков (около 3300 долларов).

За мужскими соревнованиями наблюдали 10 тысяч зрителей, в то время как за женскими — 3 тысячи. Турниры мужчин и женщин входят в зачет Кубка мира. Рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Сандро Пертиле заявила, что в организации знают о неравном распределении призовых и работают над тем, чтобы сократить разрыв.

Фрайтаг 23 года. Она завоевала две золотых медали чемпионата мира 2023 года в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе бронза Европейских игр-2023.