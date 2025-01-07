Глава СКР заинтересовался массовой дракой в центре российского города

Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о массовом конфликте в центре Уфы

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался обстоятельствами массового конфликта в центре Уфы. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее в сети появился ролик, на котором запечатлена массовая драка с участием мужчин. Следственное управление СКР по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело о групповом хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Бастрыкин запросил у руководителя регионального управления доклад о ходе расследования дела и предварительно установленных обстоятельствах.

Ufa1.ru сообщил, что инцидент произошел в ночь на 6 января на улице Коммунистическая. Несколько десятков мужчин сначала ругались, а потом начали драться.

