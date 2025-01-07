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18:33, 7 января 2025Экономика

Идею о росте оборонных расходов Германии сочли незрелой

Шольц: повышать военный бюджет в два раза — это незрелая идея
Кирилл Луцюк

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Предложение министра по делам экономики и защиты климата Германии Роберта Хабека увеличить расходы страны на оборону до 3,5 процента выглядит незрелым. Эту мысль высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью журналу Stern.

Как отметил глава правительства, когда речь заходит о том, чтобы повысить оборонный бюджет почти вдвое (с 80 миллиардов евро до 140 миллиардов), то возникает вопросы о том, где взять эти деньги и как потратить.

«Кто будет платить по счетам? Граждане?», — риторически поинтересовался Шольц.

Ранее Хабек посетовал на отсутствие реального роста экономики Германии. Последняя, по его мнению, переживает глубокий, структурный кризис, причины которого кроются в тех проблемах, которые никто не решал много лет.

До этого Хабек счел, что германская бизнес-модель оказалась загнанной в угол.

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