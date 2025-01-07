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11:53, 7 января 2025Мир

Количество жертв землетрясения в Тибете увеличилось

Количество жертв землетрясения в Тибете увеличилось до 95 человек
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетЗемлетрясения в Китае

Фото: Reuters

Количество жертв землетрясения в Тибете увеличилось до 95 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«По состоянию на 15.00 (10.00 по московскому времени, — прим. «Ленты.ру») жертвами землетрясения в уезде Тингри в Тибетском автономном районе стали 95 человек, 130 человек получили травмы», — сказано в заявлении, сделанном со ссылкой на местные власти.

Землетрясение произошло на юго-западе Китая около границы с Непалом. Магнитуда составила 6,8, а эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе на глубине около 10 километров.

Ранее председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал спасти как можно больше пострадавших от землетрясения в Тибете. Он также распорядился своевременно выделять аварийно-спасательные материалы и как можно скорее восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

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