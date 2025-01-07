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07:48, 7 января 2025Мир

На юго-западе Китая произошло сильное землетрясение

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,8
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетЗемлетрясение в Грузии

Фото: Chen Zeguo / XinHua / Global Look Press

В Тибетском автономном районе на юго-западе Китая около границы с Непалом произошло землетрясение. Об этом сообщает Reuters.

Магнитуда составила 6,8. Эпицентр подземных толчков находился в поселке Тингри, в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе на глубине около 10 километров. Изначально сообщалось о девяти погибших, однако по последним данным число жертв землетрясения в Тибете возросло до 32 человек, еще 38 пострадали.

Толчки также ощущались в Непале, Бутане и Индии, пишет агентство.

В конце декабря в Грузии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2. Интенсивность землетрясения в эпицентре была равна шести баллам. До этого в столице Финляндии Хельсинки произошло самое мощное землетрясение в истории города. Его магнитуда составила 1,1.

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