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10:36, 7 января 2025Мир

Си Цзиньпин призвал спасти как можно больше пострадавших от землетрясения в Тибете

Си Цзиньпин призвал оказать помощь пострадавшим от землетрясения в Тибете
Алина Черненко

Фото: Jigme Dorje / Globallookpress.com

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал спасти как можно больше пострадавших от землетрясения в Тибете. Его слова приводит Центральное телевидение Китая.

«Необходимо приложить все усилия для проведения поисково-спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, минимизации жертв, предотвращения вторичных катастроф, правильного расселения пострадавших, качественной работы по ликвидации последствий», — цитирует источник китайского лидера.

Си Цзиньпин также распорядился усилить мониторинг землетрясений, своевременно выделять аварийно-спасательные материалы и как можно скорее восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

7 января в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая около границы с Непалом произошло землетрясение магнитудой 6,8. По последним данным, жертвами бедствия стали 53 человека, еще 62 пострадали.

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