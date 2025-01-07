Лукашенко: олигархат удавил Украину и привел ее к войне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил олигархов в вовлечении Украины в военные действия. Его слова приводит издание БелТА.

«На Украине начиналось не с майдана, все начиналось с несправедливости, когда появился огромный клан — олигархат, который удавил Украину. И так потихоньку этот олигархат привел страну к войне», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также назвал главу Украины Владимира Зеленского небедным человеком. По его словам, политик, у которого «деньги в кармане огромные, не заработанные», уже не думает о государстве.

Ранее Лукашенко выразил мнение, что недоброжелатели Белоруссии хотят втянуть ее в войну. Он отметил, что стране следует приложить все силы, чтобы пройти испытания, с которыми она сталкивается в настоящее время.

