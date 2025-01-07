Мощное наводнение в Саудовской Аравии затопило Мекку

Metro: ливни в Саудовской Аравии затопили Мекку и Медину

Священный город Мекка в Саудовской Аравии оказался затоплен из-за экстремальных погодных условий. Сильное наводнение также зафиксировали в Медине. Об этом сообщает газета Metro.

Отмечается, что целые кварталы частично затоплены из-за обильных проливных дождей. Осадки превратили дороги в реки, вода смыла автомобили, деревья и мусор. Издание уточняет, что мужчины выстраивались в живые цепи, чтобы спасти детей, оказавшихся в ловушке из-за наводнения в районе Аль-Авали к юго-востоку от Мекки.

Кроме того, местные жители бросили автомобили и один туристический автобус прямо посреди дороги, когда неожиданно хлынула вода.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и Джидды, где находится порт.

Ранее на юго-западе Китая около границы с Непалом произошло мощное землетрясение. Магнитуда составила 6,8, а эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе на глубине около 10 километров.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал спасти как можно больше пострадавших в Тибете и распорядился выделить аварийно-спасательные материалы, а также как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру.