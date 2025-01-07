Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:18, 7 января 2025Мир

Мощное наводнение в Саудовской Аравии затопило Мекку

Metro: ливни в Саудовской Аравии затопили Мекку и Медину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Священный город Мекка в Саудовской Аравии оказался затоплен из-за экстремальных погодных условий. Сильное наводнение также зафиксировали в Медине. Об этом сообщает газета Metro.

Отмечается, что целые кварталы частично затоплены из-за обильных проливных дождей. Осадки превратили дороги в реки, вода смыла автомобили, деревья и мусор. Издание уточняет, что мужчины выстраивались в живые цепи, чтобы спасти детей, оказавшихся в ловушке из-за наводнения в районе Аль-Авали к юго-востоку от Мекки.

Кроме того, местные жители бросили автомобили и один туристический автобус прямо посреди дороги, когда неожиданно хлынула вода.

Метеорологическое управление Саудовской Аравии объявило красный уровень опасности для Мекки, Медины и Джидды, где находится порт.

Ранее на юго-западе Китая около границы с Непалом произошло мощное землетрясение. Магнитуда составила 6,8, а эпицентр подземных толчков находился в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе на глубине около 10 километров.

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин призвал спасти как можно больше пострадавших в Тибете и распорядился выделить аварийно-спасательные материалы, а также как можно скорее восстановить поврежденную инфраструктуру.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти

      Стало известно о судьбе находившихся в Сирии иранских войск

      Арестович раскрыл секрет Зеленского

      Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с украинской демократией

      Российская армия атаковала украинские аэродромы

      Россиян предупредили о новом опасном оружии мошенников

      Путин созвонился с 15-летней школьницей из Горловки

      Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

      Уволенные из-за ориентации ветераны США получат почетную отставку

      Турист из Китая захотел полюбоваться Якутией и едва не лишился жизни от холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше