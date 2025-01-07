МВД раскрыло новую уловку мошенников

МВД: мошенники запугивают жертв тем, что они якобы финансировали ВСУ

Телефонные мошенники запугивают жертв в том числе и тем, что украденные у них деньги якобы пошли на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уловку раскрыли в МВД в ответ на запрос ТАСС.

«В 2024 году телефонные мошенники продолжали активно в сценариях обмана представляться сотрудниками ФСБ, МВД, Росфинмониторинга и сообщать, что с банковских счетов добропорядочного гражданина происходит финансирование Вооруженных сил Украины», — рассказали в ведомстве.

После этого злоумышленники призывают жертв обналичить все имеющиеся средства и передать курьеру для последующего зачисления на «безопасный счет». В МВД призвали не поддаваться на подобные провокации.

Ранее сообщалось, что одним из самых опасных способов мошенничества стали дипфейк-звонки от имени родственников и начальников. В 2024 году были зарегистрированы десятки тысяч подобных звонков.

В онлайн-кинотеатре Okko 13 декабря вышел документальный сериал об эпидемии телефонных мошенников «На крючке: когда звонит мошенник». В четырех сериях раскрывается, как мошенники обманывают сотни тысяч россиян, какие схемы используют и почему так умело манипулируют, как работают мошеннические кол-центры, и, наконец, как обезопасить себя от злоумышленников.