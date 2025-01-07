Юрий Игнат заявил, что F-16 не могут соревноваться с российскими самолетами

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил Украины Юрий Игнат признал, что F-16, состоящие на вооружении ВСУ, не могут «соревноваться в воздушных боях с технологичными самолетами россиян». Его слова передает украинский Telegram-канал «Политика страны».

По словам украинского политика, правительство страны все еще надеется получить более мощные модификации западного вооружения.

«Нам хотелось бы получить более мощные "эфки" с более мощными радарами и дальнобойными ракетами. Соревноваться в воздушных боях с технологическими самолетами россиян трудно», — заявил Игнат.

Эксперты считают, что потери украинской армией F-16 снижает общий уровень угрозы для России в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что командование ВСУ отправило заключенных на штурм в Курскую область.