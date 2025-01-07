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12:17, 7 января 2025Бывший СССР

На Украине высказались о принуждении беженцев к возвращению

Министр Чернышов: беженцев не будут принуждать к возвращению на Украину
Кирилл Луцюк

Фото: Hennadii Minchenko / Globallookpress.com

Украинские беженцы смогут вернуться из-за границы добровольно, не опасаясь применения к ним принудительных мер. Об этом заявил министр национального единства Алексей Чернышов, его процитировало издание «Страна.ua».

По его словам, Киев запускает процесс возвращения украинцев домой, которое, как подчеркнул министр, будет носить исключительно добровольный характер. Он отметил, что в настоящее время за пределами Украины проживают 20-25 миллионов граждан этого государства. Внутри страны — 32 миллиона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об ультиматуме, поставленном им властям Европы. Последние, по его словам, предложили вернуть на Украину неработающих беженцев, а трудоспособных оставить в Европе. Зеленский заявил, что он будет возвращать всех и попросил предоставить его стране «немного больше» средств противовоздушной обороны.

До этого власти Словакии пригрозили сократить помощь украинским беженцам в ответ на прекращение транзита российского газа.

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