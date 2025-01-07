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05:09, 7 января 2025Россия

Опубликовано фото погибшего в схватке с якутским бойцом солдата ВСУ

Появилось фото погибшего в схватке с якутским бойцом Григорьевым солдата ВСУ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

В соцсетях опубликовали фотографию солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибшего после поражения в рукопашном бою с якутским воином Андреем Григорьевым. Первый снимок, позволяющий разглядеть лицо противника, появился в Telegram-канале «ZОНА ПРАВДЫ».

Снимок также распространился в украинских информационных ресурсах. Там его сопровождают оскорбительными подписями в адрес павшего бойца, обвиняя его в том, что он опорочил ВСУ.

Российский военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно. Затем боец ВСУ, оставшийся один, взорвал гранату.

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