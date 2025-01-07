Опубликовано фото погибшего в схватке с якутским бойцом солдата ВСУ

Появилось фото погибшего в схватке с якутским бойцом Григорьевым солдата ВСУ

В соцсетях опубликовали фотографию солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибшего после поражения в рукопашном бою с якутским воином Андреем Григорьевым. Первый снимок, позволяющий разглядеть лицо противника, появился в Telegram-канале «ZОНА ПРАВДЫ».

Снимок также распространился в украинских информационных ресурсах. Там его сопровождают оскорбительными подписями в адрес павшего бойца, обвиняя его в том, что он опорочил ВСУ.

Российский военнослужащий из Якутии вступил в схватку на ножах с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) при зачистке населенного пункта Трудовое. Проигравший украинец назвал россиянина самым лучшим бойцом в мире и попросил позволить ему уйти спокойно. Затем боец ВСУ, оставшийся один, взорвал гранату.