Опубликовано предсказание Жириновского на 2025 год

Владимир Жириновский спрогнозировал объединение в границах СССР в 2025 году

Заместитель председателя Государственной думы России Борис Чернышов в рабочих бумагах Жириновского нашел предсказание на 2025 год. Об этом сообщает kp.ru.

По его словам, на одном из листков бумаги рукой Владимира Вольфовича было написано: «2025 — объединение Русского мира в границах СССР как минимум, в границах славянского мира как максимум в 2040».

«Владимир Вольфович часто записывал мысли на небольших листочках. Я бережно хранил их для истории. На этой записке он обозначил события, которые считал великими. И сделал прогноз на 2025», — пояснил Чернышов.

Зампред также отметил, что рука Жириновского не всегда «успевала за скоростью мысли», поэтому ему лично приходилось расшифровывать его почерк.

Ранее стало известно, что в Сети появилось интервью Жириновского с призывом готовиться к худшему.