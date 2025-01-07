Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Путин поздравил россиян с Рождеством словами о надежде и семейных традициях

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан России и православных христиан с Рождеством словами о семейных традициях. Текст поздравления опубликовали на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что данный праздник дарит верующим радость и надежду, вдохновляет на добрые мысли, дела и поступки. Он добавил, что в рождественские дни православные россияне особенно чувствуют важность отеческих, семейных традиций, которые передаются из поколения в поколение.

В этом году Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца.

В ночь на 7 января в храме Христа Спасителя в Москве началось рождественское богослужение. Службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В 2024 году на рождественскую службу в храму пришли более 1,4 миллиона православных россиян.