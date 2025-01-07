Путин приехал на Рождество в храм на Поклонной горе

Путин посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца

Президент России Владимир Путин приехал на рождественское богослужение в храм великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что российский глава традиционно посещает храм на Рождество. В 2024 году он встречал его в домовой церкви в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Тогда перед богослужением политик встретился с семьями погибших в спецоперации героев России, вместе они также посетили рождественскую службу в Ново-Огарево.

До этого Путин поздравил россиян и православных христиан с Рождеством.

В ночь на 7 января в храме Христа Спасителя в Москве началось рождественское богослужение. Службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.