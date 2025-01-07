Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:13, 7 января 2025Бывший СССР

В Раду внесли поправки о пребывании украинских сил за рубежом

В Раду внесли поправки о пребывании украинских сил за рубежом в военное время
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Juan Moreno / Global Look Press

В Верховной Раде зарегистрировали поправки в закон, регулирующий пребывание украинских подразделений за рубежом в военное время. Об этом пишет ТАСС.

Как говорится в документе, требовалось усовершенствовать механизмы направления и пребывания военнослужащих. «Как самостоятельно, так и в составе подразделений, на территории стран-партнеров во время действия военного положения», — отметили авторы.

Ожидается, что принятие поправок позволит украинским силам находиться на территории других государств в целях боевой подготовки и обучения.

Ранее сообщалось, что в Испании действуют 144 военных курса для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп признался в понимании чувств России

      Турция передала Дамаску ожидания Запада по будущему Сирии

      В Турции раскрыли название Сирии при новой власти

      Раскрыта причина гибели 15-летнего россиянина в Турции

      В Раду внесли поправки о пребывании украинских сил за рубежом

      Зеленский внес законопроект о приостановке международных договоров с Россией и Белоруссией

      Администрация Байдена анонсирует финальный пакет помощи Украине

      Биограф Маска заявил о сошедшем с ума предпринимателе

      На Западе предупредили Киев о вреде контратаки ВСУ в Курской области

      Трамп заявил о «фиаско» Байдена из-за Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше