В Раду внесли поправки о пребывании украинских сил за рубежом

В Верховной Раде зарегистрировали поправки в закон, регулирующий пребывание украинских подразделений за рубежом в военное время. Об этом пишет ТАСС.
Как говорится в документе, требовалось усовершенствовать механизмы направления и пребывания военнослужащих. «Как самостоятельно, так и в составе подразделений, на территории стран-партнеров во время действия военного положения», — отметили авторы.
Ожидается, что принятие поправок позволит украинским силам находиться на территории других государств в целях боевой подготовки и обучения.
Ранее сообщалось, что в Испании действуют 144 военных курса для обучения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).