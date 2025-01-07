Россиянам предрекли новый уровень высшего образования

Депутат Мажуга: наши университеты переходят на новый уровень высшего образования

Российские университеты переходят на новый уровень высшего образования. Такое заявление в беседе с Russia Today сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, предрекший также грядущие изменения в законодательстве этой сферы.

«Действительно, по поручению президента наши университеты переходят на новый уровень высшего образования», — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что в российское законодательство будет внесено изменение, которое приравняет дипломы, полученные по прежней системе и по новой.

Ранее стало известно о том, что российские высшие учебные заведения перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени профильное министерство планирует подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты.