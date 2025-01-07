Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:20, 7 января 2025Россия

Россиянам предрекли новый уровень высшего образования

Депутат Мажуга: наши университеты переходят на новый уровень высшего образования
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российские университеты переходят на новый уровень высшего образования. Такое заявление в беседе с Russia Today сделал первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга, предрекший также грядущие изменения в законодательстве этой сферы.

«Действительно, по поручению президента наши университеты переходят на новый уровень высшего образования», — сказал парламентарий.

Депутат добавил, что в российское законодательство будет внесено изменение, которое приравняет дипломы, полученные по прежней системе и по новой.

Ранее стало известно о том, что российские высшие учебные заведения перейдут на новую систему высшего образования с 1 сентября 2026 года. К этому времени профильное министерство планирует подготовить и утвердить соответствующие нормативные правовые акты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Лукашенко заявил о желании пожить при новой власти

      Стало известно о судьбе находившихся в Сирии иранских войск

      Арестович раскрыл секрет Зеленского

      Лукашенко сравнил белорусскую диктатуру с украинской демократией

      Российская армия атаковала украинские аэродромы

      Россиян предупредили о новом опасном оружии мошенников

      Путин созвонился с 15-летней школьницей из Горловки

      Пленный боец рассказал о невыполнимом задании командования ВСУ

      Уволенные из-за ориентации ветераны США получат почетную отставку

      Турист из Китая захотел полюбоваться Якутией и едва не лишился жизни от холода

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше