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01:51, 7 января 2025Мир

Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов»

Трамп собрал команду из антикитайских «ястребов» для сдерживания КНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brendan McDermid / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп сформировал команду из антикитайских «ястребов». Об этом говорится в докладе ИМЭМО РАН, передает РИА Новости.

Отмечается, что такое решение указывает на грядущее ужесточение курса на сдерживание КНР.

В документе уточняется, что основной задачей руководства Китая в 2025 году будет сохранение внутренней стабильности в интересах обеспечения благоприятных условий для экономического развития на фоне возрастающего давления извне.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что избранный президент США Дональд Трамп продемонстрировал «дружеский жест перед ожидаемой торговой войной» и «застал Китай врасплох», пригласив председателя КНР Си Цзиньпина на свою инаугурацию.

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