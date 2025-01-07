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00:51, 7 января 2025Экономика

Цена на газ в Европе снизилась до минимума с конца декабря

ICE: цена на газ в Европе снизилась до минимума с конца декабря
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов 6 января снизилась до минимума с 31 декабря 2024 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, приведенных на площадке Investing.com.

Отмечается, что общее уменьшение цены с начала дня составляет около двух процентов. Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах рухнула до 517,5 доллара за тысячу кубических метров или 48,31 евро за мегаватт-час.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявлял, что Киев несет колоссальные финансовые и репутационные потери из-за прекращения транзита российского газа. Парламентарий подчеркнул, что украинские власти попытаются компенсировать потери за счет внутренних потребителей, однако, по его словам, сделать это полностью не удастся.

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