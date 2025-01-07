Турист из Китая захотел полюбоваться Якутией и едва не лишился жизни от холода

Сотрудники ДПС спасли замерзшего в машине туриста из Китая в Якутии

Турист из Китая захотел полюбоваться зимней Якутией и едва не лишился жизни от холода. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по Республике Саха (Якутия).

По данным источника, на 205-м километре трассы «Колыма» сотрудники ДПС обнаружили микроавтобус, за рулем которого находился гость из Поднебесной. «Иностранец, не ведая, что представляют собой зимние якутские дороги, пустился в путь до Оймякона в неутепленной автомашине», — говорится в сообщении.

Полицейские спасли китайца, который грелся печкой-буржуйкой и ничего не мог сделать с оледеневшими патрубками. Его вместе с замерзшим и покрывшимся инеем автомобилем доставили в село Ытык Кюель. В местной мастерской машину утеплят, а турист продолжит свой путь, «чтобы полюбоваться горными видами зимнего Оймякона».

Аналогичная история произошла в конце декабря 2023 года. Тогда сотрудники полиции спасли туристов из КНР, у которых по пути на Полюс холода на трассе «Колыма» заглох автомобиль.

