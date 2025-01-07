Туристка не выжила после падения в овраг на греческом Крите

Туристка из США на шестом месяце беременности разбилась, отдыхая на Крите

Беременная американка разбилась во время похода на греческом Крите. Об этом сообщает Greek Reporter.

Клара Томанн из Калифорнии, работавшая учительницей физики, находилась на шестом месяце беременности, когда отправилась на греческий остров вместе со своим бойфрендом Эллиотом. Отпуск должен был стать последним перед рождением первенца, которого пара решила назвать Теодоро.

23 декабря пара отправилась в поход в деревню Плакиас на южном побережье острова. В районе монастыря Превели женщина потеряла равновесие и упала в овраг с 50-метровой высоты. Спасатели несколько часов пытались добраться до Клары. Когда им это удалось, пострадавшую доставили в медцентр Ретимно, а затем в больницу в соседнюю Ханью.

Ребенок падения не пережил, а сама женщина получила множественные переломы и попала в реанимацию. Несколько дней медики боролись за ее жизнь, но оказались бессильны. Сердце туристки остановилось 29 декабря. Сообщается, что семья согласилась пожертвовать ее органы.

Ранее акула укусила туристку во время дайвинга на Мальдивских островах. Женщина сняла, как она плавала под водой в окружении хищных рыб, внезапно одна из них впилась ей в ногу.