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01:43, 7 января 2025Мир

Тысячи рейсов отменили в США из-за сильнейшего зимнего шторма

Около 2500 рейсов отменили в США из-за сильнейшего зимнего шторма
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Около 2500 рейсов отменили или задержали в США из-за сильнейшего зимнего шторма, в зоне риска оказалось более 60 миллионов человек. Об этом сообщает «МИР 24».

Отмечается, что стихия угрожает стать рекордной за последнее десятилетие. Непогода накрыла территорию от центральной части страны до восточного побережья. Под снегом рискуют оказаться даже те районы, где снега обычно минимум. В штатах Канзас и Миссури высота снежного покрова уже превысила 35 сантиметров, а в горах Юты снегопад вызвал сход лавины.

Ранее авиакомпания Flydubai из ОАЭ решила продлить приостановку полетов рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды до 8 и 9 января соответственно.

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