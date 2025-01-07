Убитого в Грузии россиянина назвали успешным предпринимателем

Убитый в Грузии россиянин был успешным предпринимателем

Россиянин Виктор Соловьев, убитый в Грузии в начале января, был успешным предпринимателем. Об этом сообщила «Российская газета».

По информации издания, 39-летний Соловьев считался одним из самых успешных молодых предпринимателей в Тульской области. Он основал производство пластиковых изделий на заказ, дела шли успешно. На заработанные деньги россиянин путешествовал: успел посетить Андорру, Турцию, Испанию, Италию. В Грузии он уже бывал в 2019 году, дорога ему была хорошо известна.

Ранее 7 января друг убитого назвал его достойной поддержкой и опорой. По его словам, Соловьев был готов прийти на помощь в любой ситуации.

Россиянина похитили и убили в Грузии в ходе дорожного конфликта 5 января.