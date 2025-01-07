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15:38, 7 января 2025Бывший СССР

Украинцы продолжили праздновать Рождество 7 января

«Страна.ua»: украинцы продолжили праздновать Рождество 7 января
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Yurii Rylchuk / Reuters

Жители Украины продолжили активно праздновать Рождество 7 января, несмотря на то, что в 2023 году дата праздника была официально перенесена на 25 декабря в соответствии с новоюлианским календарем. Такие выводы в своем Telegram-канале озвучило издание «Страна.ua», журналисты которого изучили самые популярные поисковые запросы в Google.

«"С Рождеством" — топовый запрос за минувшие сутки. Всего в первой десятке четыре подобных запроса, три из которых — на русском языке. На украинском люди спрашивают, какой праздник отмечают 7 января», — говорится в сообщении.

Указанный запрос за сутки, предшествовавшие публикации новости, был сделан более 20 тысяч раз, как и запрос «открытки с Рождеством Христовым». Чуть менее популярным (чуть больше тысячи раз) оказался запрос «поздравление с Рождеством».

В июле 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране с 7 января на 25 декабря по западному образцу. Украинский депутат Ярослав Железняк тогда заявлял, что цель законопроекта — отказ от «российского наследия».

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