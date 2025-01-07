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01:22, 7 января 2025Мир

В Белом доме анонсировали встречу Байдена и Трампа

Белый дом: Байден примет Трампа до его инаугурации и посетит мероприятие
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действующий президент США Джо Байден примет избранного американского лидера до его инаугурации и посетит само мероприятие, запланированное на 20 января. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«"Я пригласил приходящего президента утром 20 января в Белый дом и я буду на его инаугурации позже тем днем", - это из его статьи», — анонсировала Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что Конгресс США официально объявил Дональда Трампа победителем 60-х выборов президента страны.

До того стало известно, что Трамп после победы на выборах получил от доноров рекордную сумму пожертвований в 200 миллионов долларов. Свои взносы перечислили компании Pfizer, Amazon, OpenAI и ряд криптокомпаний. Собранные средства будут направлены на организацию инаугурации Трампа.

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