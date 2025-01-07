В Германии мужчина ворвался в отделение банка и захватил заложника

В немецком Римбахе неизвестный мужчина ворвался в банк и взял заложника

В Германии неизвестный мужчина ворвался в отделение банка и взял заложника. Об этом сообщается в аккаунте полиции южного Гессена в соцсети X (бывшая Twitter).

Инцидент произошел в кредитном учреждении в немецком Римбахе в федеральной земле Гессен. По данным правоохранительных органов, мужчина ворвался в филиал банка около 8:00 (10:00 по мск.).

В настоящее время полицейские проводят операцию вокруг здания, захватчик тем временем находится в банке с по меньшей мере одним заложником. Как уточняет Hessenschau, это женщина, которую удерживают против ее воли.

Здание банка оцеплено и окружено. В районе операции перекрыт участок федеральной трассы номер 38.

Ранее в декабре стало известно, что испанский турист взял свою девушку в заложники во время отдыха в Турции. В ходе предварительного расследования выяснилось, что у молодого человека психическое расстройство и он испытывал галлюцинации из-за того, что не выпил прописанные врачом препараты.