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14:44, 7 января 2025Мир

В Грузии призвали к новым выборам во Франции

Глава парламента Грузии заявил, что большинство французов хотят отставки Макрона
Андрей Шеньшаков

Фото: РИА Новости

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что политический кризис во Франции можно преодолеть, если провести новые выборы. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Шалвы, больше половины французов выступают за то, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон сложил свои полномочия.

«Не собираюсь вмешиваться в дела Франции, но 61% французов поддерживают отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи. Выборы могли бы стать решением для выхода из политического кризиса», — написал Папуашвили в X.

Сообщалось, что президент Франции обвинил Россию в «агрессивном поведении» в отношении своих соседей. Он заявил, что в ходе парламентских выборов в Грузии 2024 года российские силы пытались дестабилизировать электоральный процесс.

Ранее стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал Макрону следить за Украиной, а не лгать о Тбилиси и Москве

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