В Грузии призвали к новым выборам во Франции

Глава парламента Грузии заявил, что большинство французов хотят отставки Макрона

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что политический кризис во Франции можно преодолеть, если провести новые выборы. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Шалвы, больше половины французов выступают за то, чтобы президент Франции Эммануэль Макрон сложил свои полномочия.

«Не собираюсь вмешиваться в дела Франции, но 61% французов поддерживают отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи. Выборы могли бы стать решением для выхода из политического кризиса», — написал Папуашвили в X.

Сообщалось, что президент Франции обвинил Россию в «агрессивном поведении» в отношении своих соседей. Он заявил, что в ходе парламентских выборов в Грузии 2024 года российские силы пытались дестабилизировать электоральный процесс.

Ранее стало известно, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посоветовал Макрону следить за Украиной, а не лгать о Тбилиси и Москве