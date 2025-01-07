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07:24, 7 января 2025Из жизни

В МЧС рассказали о служащих в частях животных

МЧС РФ: в частях служат более котов и собак, а также белки и черепахи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал МЧС России

В настоящее время в частях МЧС России служат более 300 котов и собак. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что на службе у ведомства есть также белки, рыбки и черепахи. Животные выполняют важную задачу — дарят тепло и поддержку, помогают своим присутствием спасателям и пожарным после тяжелых выездов.

В ведомстве добавили, что ежедневно на службу заступают добровольцы из отряда «Семенычи», названном в память о тюменском коте-пожарном Семене. «В начале это был исключительно кошачий отряд, но со временем в нем стали появляться и другие животные», — говорится в сообщении.

В декабре прошлого года коту-пожарному Толику из Москвы присвоили первое специальное звание. Отмечалось, что он уже несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве. Кот участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, каждый день присутствует на разводах караулов, провожает пожарных на выезды и встречает в части.

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