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14:47, 27 декабря 2024Из жизни

Коту-пожарному Толику присвоили звание прапорщика внутренней службы

Коту-пожарному Толику из Москвы присвоили специальное звание в День спасателя
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: Telegram-канал «МЧС Москвы»

В Москве коту-пожарному присвоили первое специальное звание. Об этом МЧС Москвы сообщает в Telegram.

Кот Толик из отряда #Семенычи уже несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве. Кот участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, каждый день присутствует на разводах караулов, провожает пожарных на выезды и встречает в части. Утверждается, что за годы работы Толик завоевал сердца сослуживцев, «став их верным другом и талисманом».

В День спасателя Толику присвоили уникальное звание прапорщика внутренней службы. Товарищи сделали для кота миниатюрные погоны. Ему также планируют сшить настоящую форму МЧС России в миниатюре.

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Ранее сообщалось, что россияне собрали около полумиллиона рублей на протезы для кота, отморозившего лапы. На освоение искусственных лап коту потребовалось всего несколько дней. По утверждению ветеринаров, в мире за все время было проведено всего четыре операции по замене всех конечностей, из которых три — в России.

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