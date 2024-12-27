Коту-пожарному Толику присвоили звание прапорщика внутренней службы

Коту-пожарному Толику из Москвы присвоили специальное звание в День спасателя

В Москве коту-пожарному присвоили первое специальное звание. Об этом МЧС Москвы сообщает в Telegram.

Кот Толик из отряда #Семенычи уже несколько лет несет службу в 89-й пожарной части Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве. Кот участвует в жизни пожарно-спасательного гарнизона, каждый день присутствует на разводах караулов, провожает пожарных на выезды и встречает в части. Утверждается, что за годы работы Толик завоевал сердца сослуживцев, «став их верным другом и талисманом».

В День спасателя Толику присвоили уникальное звание прапорщика внутренней службы. Товарищи сделали для кота миниатюрные погоны. Ему также планируют сшить настоящую форму МЧС России в миниатюре.

Ранее сообщалось, что россияне собрали около полумиллиона рублей на протезы для кота, отморозившего лапы. На освоение искусственных лап коту потребовалось всего несколько дней. По утверждению ветеринаров, в мире за все время было проведено всего четыре операции по замене всех конечностей, из которых три — в России.