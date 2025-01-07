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09:43, 7 января 2025Мир

В НАТО призвали банки и пенсионные фонды инвестировать в оборону

Адмирал НАТО Бауэр назвал глупым отказ пенсионных фондов от инвестиций в оборону
Алина Черненко

Фото: Alexander Welscher / Globallookpress.com

Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр назвал глупым отказ западных рейтинговых агентств, банков и пенсионных фондов от инвестиций в оборону. Об этом он заявил изданию Financial Times (FT).

По мнению Бауэра, неспособность инвесторов понять свою роль в «коллективной обороне» означает, что они могут упустить шанс масштабного госфинансирования впервые после начала конфликта на Украине. Адмирал призвал их посмотреть на доходы оборонных инвестиций и вкладывать деньги в эту сферу в течение следующих двух десятилетий.

Кроме того, Бауэр считает, что миру угрожают новые войны, особенно если случится «перераспределение сил» между Китаем и США.

В конце декабря сообщалось, что Североатлантический альянс оказывает давление на страны, которые пока не смогли достичь отметки в два процента от ВВП на траты на оборону. В их числе — Испания, которая тратит на оборону только 1,28 процента от ВВП.

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