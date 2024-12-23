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11:02, 23 декабря 2024Мир

НАТО начала оказывать давление на страны с низкими тратами на оборону

El País: НАТО оказывает давление на членов альянса с низкими тратами на оборону
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Североатлантический альянс оказывает давление на стран — -члены НАТО, которые пока не смогли достичь отметки в два процента от ВВП на траты на оборону. Об этом сообщает El País со ссылкой на источники.

«Несколько источников из стран, которые не достигли показателя в два процента, (...) признают, что существует некоторое давление, но отмечают, что формальные переговоры о достижении нового целевого показателя расходов только начинаются», — говорится в публикации.

По информации источников, идея о трех процентах расходов на оборону также «не консолидирована». На данный момент под давлением НАТО находятся восемь стран, включая Испанию, которая тратит на оборону только 1,28 процента от ВВП и планирует достичь двух только в 2029 году.

Ранее стало известно, что НАТО намерено использовать инфраструктуру Российской империи в военных целях. Отмечается, что альянс хочет использовать для этих целей проект Rail Baltica.

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