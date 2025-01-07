В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа

Глава Карелии Парфенчиков ввел режим ЧС в Петрозаводске после взрыва газа

В Петрозаводске ввели режим ЧС муниципального уровня после взрыва бытового газа в одном из жилых домов. Об этом сообщил губернатор республики Карелия Артур Парфенчиков в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, такие меры позволят быстрее устранить последствия происшествия. Он добавил, что четырех пострадавших с травмами разной степени тяжести доставили в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи.

Парфенчиков также отметил, что жильцов дома на улице Луначарского эвакуировали. Шесть человек отправили в общежитие на Первомайском проспекте, двоих — в общежитие спортшколы в Студенческом переулке. Остальным людям, которые предпочли остаться у родственников и знакомых, помогли добраться до их домов.

Взрыв газа в жилом пятиэтажном доме в Петрозаводске произошел 6 января. Из-за хлопка газовоздушной смеси обрушилась межкомнатная стена в одной из квартир.

