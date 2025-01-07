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03:22, 7 января 2025Экономика

В США сообщили о рекордной закупке ЕС российского газа

Bloomberg: страны ЕС закупили рекордное количество российского СПГ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

После прекращения транзита российского газа через Украину страны-члены Европейского союза (ЕС) закупили рекордное количество российского СПГ (сжиженный природный газ). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что объем поставленного СПГ уже превысил показатели, зафиксированные до 1 января 2025 года. Кроме того, в 2024 году Россия поставила в ЕС рекордные 15,5 тонны СПГ.

«Европе по-прежнему будет нужен газ, поскольку все ее усилия отучить себя от российского газа не увенчались успехом. Вероятно, в конечном итоге ей придется покупать больше российского СПГ, чтобы компенсировать падение импорта природного газа из России», — рассказала экономист Татьяна Орлова.

Утром 1 января стало известно, что «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину, так как истек срок соглашения на транзит топлива, действовавший с 30 декабря 2019 года. Вслед за этим на биржевых торгах в Европе цена газа выросла до максимальных за более чем год значений.

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