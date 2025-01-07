Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:40, 7 января 2025Мир

В Южной Корее захотели повторно арестовать президента страны

Суд Южной Кореи повторно выдал ордер на арест президента Юн Сок Ёля
Алина Черненко

Фото: Matrix Images / Lee Kitae / Globallookpress.com

Суд Южной Кореи повторно выдал ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap.

Глава управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) О Дон Ун извинился за то, что не смог арестовать отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля, и пообещал добиться успеха со второй попытки.

В пятницу сотрудники CIO, получившие ордер на арест президента, попытались задержать его, но потерпели неудачу из-за сопротивления его охраны. В ответ на критику действий CIO О Дон Ун заявил, что возникло «много непредвиденных проблем», и он берет на себя полную ответственность.

Ранее сообщалось, что охране Юн Сок Ёля разрешили стрелять в следователей холостыми пулями в ходе попытки задержания и ареста политика 3 января. Начальник службы охраны президента отдал приказ стрелять, если они будут проигрывать в давке.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о резком повышении цен на топливо в Европе из-за Украины

      Украину попросили выполнять взятые на себя обязательства

      Российская олимпийская чемпионка продолжит карьеру в Италии

      В Грузии призвали к новым выборам во Франции

      В Казахстане изучат расшифровку черных ящиков разбившегося самолета AZAL

      У берегов Малайзии потерпела крушение деревянная ладья из России

      Володин оценил судьбу бакалавриата в России

      Еще одна иностранная авиакомпания сократит количество рейсов в Москву

      Названы три основных изменения в системе высшего образования России

      Минобороны России отчиталось о потерях ВСУ в Курской области за сутки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше