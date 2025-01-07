В Южной Корее захотели повторно арестовать президента страны

Суд Южной Кореи повторно выдал ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap.
Глава управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CIO) О Дон Ун извинился за то, что не смог арестовать отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля, и пообещал добиться успеха со второй попытки.
В пятницу сотрудники CIO, получившие ордер на арест президента, попытались задержать его, но потерпели неудачу из-за сопротивления его охраны. В ответ на критику действий CIO О Дон Ун заявил, что возникло «много непредвиденных проблем», и он берет на себя полную ответственность.
Ранее сообщалось, что охране Юн Сок Ёля разрешили стрелять в следователей холостыми пулями в ходе попытки задержания и ареста политика 3 января. Начальник службы охраны президента отдал приказ стрелять, если они будут проигрывать в давке.