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01:01, 7 января 2025Мир

Венесуэла заявила о разрыве дипотношений с Парагваем

Глава МИД Венесуэлы заявил о разрыве дипотношений с Парагваем
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Парагваем. Об этом сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль в Telegram-канале.

Такое решение связано с поддержкой парагвайского лидера в адрес оппозиционера Эдмунда Гонсалеса. «Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает заявления президента Парагвая Сантьяго Пенья», — говорится в сообщении. Каракас обвинил парагвайского лидера в том, что он игнорирует международное право и принцип невмешательства.

Ведомство отметило, что Венесуэла приступит к немедленному выводу своего дипперсонала.

Ранее власти Венесуэлы объявили награду в 100 тысяч долларов за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Руководство оппозиции подозревают в публикации собственных результатов выборов в одно время с официальными данными, а также случаи подстрекательства к насилию.

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