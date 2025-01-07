Венесуэла заявила о разрыве дипотношений с Парагваем

Глава МИД Венесуэлы заявил о разрыве дипотношений с Парагваем

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Парагваем. Об этом сообщил глава венесуэльского МИД Иван Хиль в Telegram-канале.

Такое решение связано с поддержкой парагвайского лидера в адрес оппозиционера Эдмунда Гонсалеса. «Боливарианская Республика Венесуэла категорически отвергает заявления президента Парагвая Сантьяго Пенья», — говорится в сообщении. Каракас обвинил парагвайского лидера в том, что он игнорирует международное право и принцип невмешательства.

Ведомство отметило, что Венесуэла приступит к немедленному выводу своего дипперсонала.

Ранее власти Венесуэлы объявили награду в 100 тысяч долларов за информацию о местонахождении бывшего кандидата в президенты Венесуэлы от оппозиционной «Единой платформы» Эдмундо Гонсалеса Уррутии. Руководство оппозиции подозревают в публикации собственных результатов выборов в одно время с официальными данными, а также случаи подстрекательства к насилию.