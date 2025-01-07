Экономист Головатюк: внешний долг Молдавии после прихода Майи Санду вырос на 62%

Внешний долг Молдавии после прихода к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), лидером которой выступает президент страны Майя Санду, увеличился на 62 процента. Об этом заявил доктор экономических наук, бывший молдавский посол в России Владимир Головатюк, передает ТАСС.

По словам экономиста, за девять месяцев 2024 года Молдавия привлекла кредиты на сумму более 732 миллионов долларов — 428 миллионов из них получила государственная власть, а остальная часть распределилась между коммерческими банками и экономическими агентами.

Ранее лидер Партии социалистов страны Игорь Додон заявил, что новое правительство Молдавии, которое будет сформировано после парламентских выборов в 2025 году, восстановит отношения с Россией.