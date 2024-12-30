В Молдавии выразили надежду на восстановление отношений с Россией

Додон: новое правительство Молдавии восстановит отношения с Россией

Новое правительство Молдавии, которое будет сформировано после парламентских выборов в 2025 году, восстановит отношения с Россией, считает лидер Партии социалистов страны Игорь Додон. Надежду на это он выразил в Telegram-канале.

В своем видеообращении политик подчеркнул, что вина за экономический, социальный и энергетический кризисы в стране лежит на президенте Майе Санду и правительстве, сформированном ее правящей партией «Действие и солидарность».

«Я считаю, что правительство, которое будет сформировано после парламентских выборов, должно отправиться в Москву на переговоры», — заявил Додон.

Для восстановления отношений с Россией глава Партии социалистов также предложил аннулировать все санкции, не соответствующие национальным интересам Молдавии, в том числе восстановить прямые перелеты в Москву.

Ранее Партия социалистов Молдавии уже потребовала провести немедленный созыв экстренного заседания правительства республики с участием представителей энергетической компании «Молдовагаз» с целью обсудить способы урегулирования ее задолженности перед российским энергохолдингом «Газпром».