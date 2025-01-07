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22:45, 7 января 2025Мир

Во Франции встревожились из-за успеха саммита БРИКС в Казани

Глава МИД Франции Барро назвал успех саммита БРИКС в Казани тревожным сигналом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что успех саммита БРИКС в Казани является тревожным сигналом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Успех БРИКС в Казани, хотя у его членов нет общего видения о будущем, представляет тревожный сигнал, который мы не можем игнорировать», — заявил глава МИД Франции.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия сделала из «Большой семерки» (G7) посмешище, создав межгосударственного объединение БРИКС в нынешнем виде. По его словам, благодаря действиям российской стороны БРИКС превратился в расширяющуюся организацию с культурой и устоями. «Запад никогда до конца не понимал, что такое БРИКС, и до сих пор не понимает, что их ждет», — подытожил он.

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