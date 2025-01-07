Макгрегор: Зеленский не верит в то, что у ВСУ есть шансы на успех

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive заявил, что своим интервью подкастеру Лексу Фридману президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что сам не верит в то, что у ВСУ есть шансы на успех.

По мнению Макгрегора, это интервью никак не могло повлиять на изменение общественного настроения, поскольку Киевом «эта война уже проиграна». «Великая трагедия здесь заключается в том, что никто в Вашингтоне не хочет это признать», — сказал он.

Макгрегор также заявил о необходимости признать Зеленского преступником за разжигание «ненужной резни и смерти». Он добавил, что его полномочия как президента Украины уже давно закончились.

Ранее американский журналист Майкл Трейси назвал целью интервью президента Украины похвалу его американского коллеги Дональда Трампа.

Зеленский дал интервью американскому блогеру Лексу Фридману. Трехчасовая запись выложена на YouTube-канале подкастера. Беседа велась на украинском и английском языках.