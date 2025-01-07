Жена погибшего поэта-песенника рассказала о его отъезде в зону СВО

«Известия»: погибший поэт Гегельский не сообщил семье об отъезде в зону СВО

Российский поэт-песенник Олег Гегельский, погибший в зоне проведения специальной военной операции (СВО), не сообщил семье, что уехал на передовую. Об этом рассказала «Известиям» его супруга Полина.

По словам женщины, ее супруг также ездил в заполярные экспедиции и преподавал в собственной школе выживания VESTIGATOR. В связи с этим родственники и друзья Гегельского думали, что он уехал в очередное путешествие или проводит тренинги для своих учеников.

Собеседница агентства отметила, что узнала о смерти супруга после звонка из военной части, в которой он служил. «Это было боевое задание, где он был руководителем группы. В документах указано, что он погиб при исполнении», — уточнила она.

В прошлом году в зоне проведения СВО на Украине погиб российский актер кино и театра Леонид Гусаров. Он умер в ходе выполнения боевых задач, ему был 51 год.