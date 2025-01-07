Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
00:51, 7 января 2025Культура

Жена погибшего поэта-песенника рассказала о его отъезде в зону СВО

«Известия»: погибший поэт Гегельский не сообщил семье об отъезде в зону СВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: David Monje / Unsplash

Российский поэт-песенник Олег Гегельский, погибший в зоне проведения специальной военной операции (СВО), не сообщил семье, что уехал на передовую. Об этом рассказала «Известиям» его супруга Полина.

По словам женщины, ее супруг также ездил в заполярные экспедиции и преподавал в собственной школе выживания VESTIGATOR. В связи с этим родственники и друзья Гегельского думали, что он уехал в очередное путешествие или проводит тренинги для своих учеников.

Собеседница агентства отметила, что узнала о смерти супруга после звонка из военной части, в которой он служил. «Это было боевое задание, где он был руководителем группы. В документах указано, что он погиб при исполнении», — уточнила она.

В прошлом году в зоне проведения СВО на Украине погиб российский актер кино и театра Леонид Гусаров. Он умер в ходе выполнения боевых задач, ему был 51 год.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Грузии похитили и жестоко убили российского туриста. Тело мужчины сбросили в реку

      В США раскрыли планы Украины в Курской области

      Венесуэла заявила о разрыве дипотношений с Парагваем

      На Украине заявили о готовности вступить в НАТО только с частью территорий

      Медведев поздравил россиян с Рождеством Христовым

      Азербайджан обвинил Францию в подрыве стабильности в Закавказье

      Дания сменила королевский герб из-за Трампа

      Цена на газ в Европе снизилась до минимума с конца декабря

      Жена погибшего поэта-песенника рассказала о его отъезде в зону СВО

      Россия заняла шестое место в мире по среднему уровню IQ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше