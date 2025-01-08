Байден выделит Украине военную помощь на полмиллиарда долларов

Байден выделит Украине пакет военной помощи в $500 млн

Президент США Джо Байден объявит о выделении Украине пакета военной помощи в 500 миллионов долларов. Об этом пишет Newsweek.

Ожидается, что официально об этом будет объявлено в четверг, 9 января, во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию. Там глава Пентагона встретится с представителями почти 50 стран-партнеров Украины.

Это последний пакет помощи, который будет передан Киеву действующей американской администрацией. В дальнейшем судьбу поддержки Украины будет решать новый президент США Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что пакет помощи Байдена не охватит все оставшиеся из одобренных конгрессом средств — 4 миллиарда долларов. Таким образом, Трампу останется «более нескольких миллиардов долларов» для возможного предоставления Киеву в случае, если она посчитает это необходимым.