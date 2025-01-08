Белый дом раскрыл цель поездки Байдена в Италию

Белый дом: Байден в ходе визита в Италию обсудит с властями поддержку Украины

Президент США Джо Байден во время поездки в Италию обсудит с властями страны их усилия по поддержке Украины. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Италия остается убежденным сторонником, выделившим несколько миллиардов долларов для поддержки Украины», — подчеркнул он.

По словам Кирби, в ходе визита Байден намерен затронуть вопрос предоставления «Большой семеркой» кредита Киеву в размере 50 миллиардов долларов за счет использования доходов от замороженных российских активов.

Ранее стало известно о планах Байдена выделить Украине военную помощь на полмиллиарда долларов. Ожидается, что официально об этом будет объявлено в четверг, 9 января, во время визита министра обороны США Ллойда Остина в Германию.