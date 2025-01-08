В Британии буран замуровал в пабе больше тридцати человек

BBC: больше тридцати британцев оказались заперты в пабе из-за бурана

В Великобритании больше тридцати человек оказались замурованы в высокогорном пабе из-за бурана. В заведении им пришлось провести несколько дней, передает BBC.

Паб Tan Hill Inn располагается в Йоркшир-Дейлс в сотни километров от Манчестера на высоте 528 метров. В разгар сильного снегопада бар замело: в снежной ловушке оказалось как минимум 32 человека — 23 посетителя и шесть работников. Метель стихла только через четыре дня.

Все это время гости заведения сидели взаперти, однако такой расклад не сильно их огорчил. Находясь в неволе, посетители тесно сдружились и стали «одной большой семьей». «Мы все обменялись номерами, рассказами о жизни, смеялись, плакали», — вспоминают посетители. Непогода застала и гостей из солнечной Австралии — в буран им представился шанс слепить первого в своей жизни снеговика.

Это не первый подобный инцидент на памяти паба. В ноябре 2021 года буран застиг врасплох 60 посетителей заведения.

Ранее аналогичная ситуация произошла с пассажирами поезда, двигавшегося по маршруту Лондон — Пул. Из-за снежных завалов не пути состав остановился. Вынужденное ожидание британцы решили скрасить, закатив вечеринку с домашним печеньем и чипсами из торгового автомата. В один момент к ним присоединился и машинист.