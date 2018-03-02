Британцы на десять часов застряли в поезде и закатили вечеринку

Запертые в поезде из-за снегопада британцы решили устроить вечеринку. По данным Metro, они провели в транспорте больше десяти часов.

Ники Марселин-Хорн (Nicky Marcelin-Horne) вместе с двумя коллегами ехала из Лондона в Пул, когда их поезд остановился из-за снежных завалов на путях. В попытке скрасить ожидание британцы подружились с другими пассажирами и устроили импровизированную вечеринку.

«Нас было около 20 человек на нашей стороне вагона и примерно столько же на другой. Мы были счастливой стороной: пели и пытались оставаться жизнерадостными», — рассказала Марселин-Хорн. По ее словам, в какой-то момент к вечеринке присоединился и машинист. Когда в вагоне неожиданно погас свет, один из ее коллег начал петь «Happy Birthday», и все рассмеялись.

Самым страшным моментом поездки женщина называет время, когда в поезде отключили отопление. Одна из пассажирок замерзла, и все дали ей теплую одежду. Из еды у пассажиров было только домашнее печенье и чипсы из автомата с едой. Поезд прибыл в пункт назначения значительно позже запланированного.

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