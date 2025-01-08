Bild: два немецких политика выдали российскую подлодку за немецкую

Два немецких политика из Киля из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), выдали российскую подлодку «Варшавянка» проекта 636 за немецкую производства компании Thyssenkrupp Marine Systems, сообщает газета Bild.

Политики Кристина Шуберт и Кристиан Клинк опубликовали в соцсетях пост, в котором комментировали недавнее решение Германии о закупке четырех дополнительных подлодок Thyssenkrupp Marine Systems. К публикации они прикрепили фотографии российской подлодки «Варшавянка». После огласки фотографии поменяли.

Ранее СДПГ потребовала от депутата Родериха Кизеветтера удалить твит о скором визите канцлера ФРГ Олафа Шольца в Москву. «Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно. Я потребовал от Кизеветтера немедленно удалить этот твит и извиниться», — рассказал генеральный секретарь СДПГ Маттиас Мирш.