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14:23, 8 января 2025Мир

Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило работу

ТАСС: генконсульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что с флагштоков на здании представительства сняли флаги Польши и ЕС, а с фасада здания была демонтирована табличка генконсульства. «Сегодня 8 января с участием польского посла в России Кшиштофа Краевского прошла церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В ноябре генеральное консульство России в польском городе Познань официально прекратило свою работу, у здания был спущен российский флаг.

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