Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило работу

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.
Отмечается, что с флагштоков на здании представительства сняли флаги Польши и ЕС, а с фасада здания была демонтирована табличка генконсульства. «Сегодня 8 января с участием польского посла в России Кшиштофа Краевского прошла церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.
В ноябре генеральное консульство России в польском городе Познань официально прекратило свою работу, у здания был спущен российский флаг.