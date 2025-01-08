Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило работу

ТАСС: генконсульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу

Генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге официально прекратило работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД республики.

Отмечается, что с флагштоков на здании представительства сняли флаги Польши и ЕС, а с фасада здания была демонтирована табличка генконсульства. «Сегодня 8 января с участием польского посла в России Кшиштофа Краевского прошла церемония закрытия консульского учреждения Республики Польша в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.

В ноябре генеральное консульство России в польском городе Познань официально прекратило свою работу, у здания был спущен российский флаг.