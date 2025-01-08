Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:02, 9 января 2025Наука и техника

Назван способ спасти намокший телефон

Профессор Юрасов: намокший телефон нельзя заряжать и стоит сушить вертикально
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Love Solutions / Shutterstock / Fotodom

Чтобы спасти намокший телефон от поломки, нужно оперативно сделать несколько шагов, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал порядок необходимых действий.

Первым делом следует выключить телефон и протереть корпус насухо. Присоединение к зарядному устройству категорически запрещено

Андрей Юрасовпрофессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

«Дальнейшие действия зависят от степени намокания. Если телефон был в снегу, его необходимо очистить от снега как можно быстрее, тогда за короткое время снег не успеет растаять и нанести вред. Аналогично следует поступить при кратковременном воздействии влаги или капель воды. Телефон нужно поставить вертикально, разъемом для зарядки вниз, и дождаться полного высыхания отверстий на нижней части корпуса», — объяснил он.

При полном погружении в воду, даже на короткое время, порядок действий тот же за исключением последнего этапа, отметил Андрей Юрасов.

«При наличии соответствующих навыков, телефон следует разобрать, найти аккумулятор и соединительный кабель питания, отключив его от основной платы для предотвращения короткого замыкания. После этого рекомендуется разобрать остальные элементы устройства для более тщательного просушивания», — рассказал специалист.

Для ускорения процесса высыхания можно использовать воздушный компрессор или баллон со сжатым воздухом, обращая особое внимание на труднодоступные места. Также применяют спиртосодержащие растворы для профилактики коррозии. После всех манипуляций необходимо убедиться, что все элементы сухие, собрать телефон и включить его

Андрей Юрасовпрофессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

Если телефон не включается, то стоит обратиться в сервисный центр для профессиональной помощи, добавил он.

Ранее эксперт назвал признаки заражения гаджетов вирусом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      У крупнейшего взяточника в истории России изымут биткоины на миллиард рублей. Тамбиев брал взятки «как зарплату»

      В российском регионе оштрафовали клуб после вечеринки с трансгендерами из Таиланда

      Маск раскритиковал власти США из-за пожаров

      Киберпреступники будут чаще атаковать россиян

      Журналист назвал последствие одного решения Запада по Украине

      Названы главные риски для российской экономики

      Байден отменил прощальную поездку в Италию

      В Пентагоне оценили готовность США к захвату Гренландии

      Губернатор раскрыл последствия попытки удара ВСУ по Краснодарскому краю

      В России мужчина на грузоподъемном кране сорвался в ущелье с 50-метровой высоты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше