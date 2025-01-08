Назван способ спасти намокший телефон

Профессор Юрасов: намокший телефон нельзя заряжать и стоит сушить вертикально

Чтобы спасти намокший телефон от поломки, нужно оперативно сделать несколько шагов, рассказал профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал порядок необходимых действий.

Первым делом следует выключить телефон и протереть корпус насухо. Присоединение к зарядному устройству категорически запрещено Андрей Юрасов профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

«Дальнейшие действия зависят от степени намокания. Если телефон был в снегу, его необходимо очистить от снега как можно быстрее, тогда за короткое время снег не успеет растаять и нанести вред. Аналогично следует поступить при кратковременном воздействии влаги или капель воды. Телефон нужно поставить вертикально, разъемом для зарядки вниз, и дождаться полного высыхания отверстий на нижней части корпуса», — объяснил он.

При полном погружении в воду, даже на короткое время, порядок действий тот же за исключением последнего этапа, отметил Андрей Юрасов.

«При наличии соответствующих навыков, телефон следует разобрать, найти аккумулятор и соединительный кабель питания, отключив его от основной платы для предотвращения короткого замыкания. После этого рекомендуется разобрать остальные элементы устройства для более тщательного просушивания», — рассказал специалист.

Для ускорения процесса высыхания можно использовать воздушный компрессор или баллон со сжатым воздухом, обращая особое внимание на труднодоступные места. Также применяют спиртосодержащие растворы для профилактики коррозии. После всех манипуляций необходимо убедиться, что все элементы сухие, собрать телефон и включить его Андрей Юрасов профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук

Если телефон не включается, то стоит обратиться в сервисный центр для профессиональной помощи, добавил он.

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