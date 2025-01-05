Названы признаки заражения телефона или компьютера вирусом

Пермяков: замедление работы телефона или компьютера может говорить о заражении

Замедление работы телефона или компьютера и появившиеся неизвестные программы могут говорить о наличии вируса. Об этом рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков, пишет РИА Новости.

Эксперт посоветовал обратиться к специалисту при первых подозрениях на заражение устройства. Он призвал следить за любыми изменениями в работе гаджета. Пермяков назвал один из признаков заражения вирусом — неизвестные программы на телефоне или компьютере.

Также он рекомендовал проверять, запущен ли антивирус, и проводить проверки.

Ранее стало известно, что мошенники для взлома мобильных телефонов начали использовать новую схему с приложениями якобы для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи к врачу.