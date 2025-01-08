ВСУ потеряли около 13 тысяч военнослужащих за первую неделю года

ВСУ потеряли около 13 тысяч военнослужащих и 46 танков за первую неделю года

Вооруженные силы Украины за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тысяч военнослужащих и 46 танков. Об этом пишет РИА Новости на основе данных Минобороны РФ.

Согласно ведомству, с 1 по 7 января потери ВСУ составили до 9,7 тысячи человек. Также 2975 бойцов украинская сторона потеряла в Курской области.

За неделю Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в зоне спецоперации (СВО) 17 танков, в том числе пять Leopard производства Германии. За это же время 29 танков были уничтожены в курском приграничье. 2 января система противовоздушной обороны (ПВО) России сбила украинский истребитель Су-27, а 5 января был уничтожен самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Ранее сообщалось, что потери ВСУ с начала СВО превысили 1 миллиона военнослужащих убитыми и ранеными.